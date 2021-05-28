Время в Ереване: 11:07:36,   28 Май

Температура воздуха постепенно повысится

Температура воздуха постепенно повысится

 Днем 28-го мая, 29-30 мая, после полудня 1-го июня в отдельных регионах республики ожидаются дожди с грозами, в отдельных местах возможен и град.

Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что 31-го мая и 2-го июня осадков не будет. Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы в отдельных районах возможно усиление ветра до 20-25 м/с.

В Ереване температура воздуха с 28-29 мая постепенно повысится на 3-5 градусов. Днем 28-го мая, с 29 по 31 мая, 1-2 июня ожидается погода без осадков.


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