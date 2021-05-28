Китай выразил решительное несогласие с заявлением саммита ЕС и Японии

Подрывом мира и доверия между странами назвал представитель постпредства КНР при Евросоюзе положения совместного коммюнике ЕС и Японии по итогам состоявшегося виртуального саммита, касающиеся Китая.

Он заявил китайским журналистам, что некоторые положения заявления "полностью вышли за рамки нормального развития двусторонних отношений", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В частности, дипломат обратил внимание на то, что в заявлении ЕС и Японии говорится о "серьезной озабоченности ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, подчеркивается важность мира и стабильности в Тайваньском проливе". В нем отмечается готовность к координации действий по региональным проблемам, включая вопросы Гонконга и Синьцзяна, обмену сведениями о своих отношениях с Китаем.

"Тайвань, Гонконг и вопросы, связанные с границами, являются внутренними делами Китая. Восточно-Китайское море и Южно-Китайское море имеют отношение к территориальному суверенитету и морскими правами и интересами Китая. Эти вопросы касаются фундаментальных интересов Китая и не могут затрагиваться", - заявил китайский дипломат.

Он подчеркнул: "Китай выражает свое серьезное недовольство и решительное несогласие с этими положениями заявления, распространенного по итогам саммита европейских и японских лидеров, а также будет более твердо отстаивать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития".