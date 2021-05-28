Григорян обратил внимание глав правительств стран СНГ на ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Исполняющий обязанности вице-премьера Мгер Григорян принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ, прошедшего в Минске.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе вице-премьера, в ходе заседания Мгер Григорян выступил с речью, в которой, в частности, акцентировал внимание участников заседания на происходящие на армяно-азербайджанской границе события, отметив, что то, что происходит на армяно-азербайджанской границе, несет в себе очевидные угрозы для всего региона.

И. о. вице-премьера также подчеркнул, что только немедленный и безоговорочный вывод азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения, а также возвращение пленных армянских военнослужащих может создать условия для рассмотрения возникающих вопросов в рамках политико-дипломатического инструментария.