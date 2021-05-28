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Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару

Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару

Курс турецкой валюты упал в пятницу до 8,59 лиры за доллар, пройдя предыдущий рекордный минимум (8,49), который был зафиксирован 3 ноября прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство связывает падение турецкой валюты с опасениями, что денежно-кредитная политика Турции остается слишком свободной для сдерживания ускоряющейся инфляции.

Центробанк страны ранее сохранил ставку без изменений на уровне 19% и заявил, что темпы роста цен достигли своего пика. Тем не менее за последние три месяца валюта ослабла более чем на 13%. Это является самым большим показателем среди развивающихся рынков.

Прошлой осенью ослабление национальной валюты Турции, по версии Bloomberg, произошло из-за того, что Турция была втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией.

 


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