Надеюсь, что грядущие годы принесут всем мира: посол Великобритании посетил комплекс Сардарапата

Посол Великобритании в Армении Джон Галлахер поздравил армянский народ с Днем Первой Республики. Как сообщает «Арменпресс», он написал об этом на своей странице в Twitter. «Мои наилучшие пожелания армянскому народу по случаю Дня Первой Республики. Я надеюсь, что ближайшие годы принесут всем здоровья, счастья и мира».

Джон Галлахер посетил Сардарапатский мемориал и возложил цветы к памятнику героям.

Победа, одержанная 28 мая 1918 года в Каракилисе, Баш-Апаране и в Сардарапате восстановила независимость армянского народа, потерявшего ее около 9 веков назад.

103 года назад, невдали от Еревана армянский народ, переживший Геноцид сражался против врага во имя сохранения последней пяди родной земли, во имя существования нации. Сардарапатская битва стала решающей для армянского народа, судьбоносной для Армении. Весь народ встал на защиту Родины. Вместе с воинами на поле боя вышли целые семьи: старики, дети, женщины.

Армянские войска, одержав в Сардарапате победу над турецкой армией, сумели остановить турецкое вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая 1918 года после распада Закавказской демократической федеративной республики в Тифлисе, Армянский национальный совет провозгласил Республику Армению.