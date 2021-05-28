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А. Арутюнян на Городском мемориале Степанакерта и у танка-памятника Шуши воздал дань памяти героев

А. Арутюнян на Городском мемориале Степанакерта и у танка-памятника Шуши воздал дань памяти героев

28 мая по случаю Дня Первой Республики Армения президент Республики Арцах Араик Арутюнян на Городском мемориале Степанакерта и у танка-памятника Шуши воздал дань памяти героев. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей Аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства у памятника-танка принял участие и в церемонии открытия хачкара-памятника, увековечивающего память героя Арцаха Акопа Арутюняна.

Президента республики сопровождали спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян и министр внутренних дел Карен Саркисян.


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