ЕСПЧ рассматривает заявление Армении по делу 6 плененных Азербайджаном армянских военнослужащих

Европейский суд по правам человека рассматривает заявление Армении об обеспечении основополагающих прав 6 плененных армянских военнослужащих.

Как передает «Арменпресс», об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель ЕСПЧ.

“В суд представлено ходатайство, оно сейчас рассматривается. Пока мы не можем предоставить более подробной информации”, - сказал он.

Республика Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обеспечить основополагающие права 6 плененных армянских военнослужащих.

Офис представителя Республики Армения в Европейском суде по правам человека в ЕСПЧ подал ходатайство по защите прав армянских военнослужащих, взятых в плен 27 мая 2021 года при проведении инженерных работ на пограничном участке Гегаркуникской области Республики Армения и о немедленном применении обеспечительной меры в отношении Азербайджана в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда. Цель ходатайства - обеспечение права плененных на жизнь и свободу, гарантированного Европейской конвенцией о правах человека и права защиты от пыток.