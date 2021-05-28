Текущий уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг рекордного минимума

Уровень заполнения подземных хранилищ Европы в процентном исчислении достиг минимального уровня за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее глубже всего опускалась кривая уровня запасов 2018 года (в ту зиму хранилища Старого Света опустошил холодный фронт "Зверь с Востока").

Хотя в 2021 году уровень запасов на момент завершения сезона отбора и не достиг исторического минимума, но начавшаяся закачка идет очень низкими темпами.

По данным на утро четверга, 27 мая, уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату - 35,95%. Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы отстает от среднего показателя за последние пять лет уже на 14,43 процентных пункта.

В мае средний объем нетто-закачки (256 млн куб. м в сутки) отстает на треть от среднего показателя за последние пять лет (373 млн куб. м в сутки).

При сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (среднему сроку перехода европейских "подземок" от закачки к отбору) их уровень сможет достигнуть лишь 78%. При этом из-за влияния плановых ремонтов на газопроводах "Ямал-Европа" (с 6 по 10 июля) и "Северный поток" (с 13 по 23 июля) этот показатель может быть еще ниже. Средний пятилетний уровень запасов на начало сезона отбора составляет 92%.