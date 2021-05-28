От мелодий мультфильмов до заседания Детского совета старейшин: 1 июня - День защиты детей

В День защиты детей, 1 июня, в Ереване пройдут различные мероприятия: будут звучать мелодии мультфильмов, будут концерты, состоится заседание Детского совета старейшин.

В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян рассказал, что мероприятия состоятся на площадях Свободы и Республики, а также в мэрии.

Международный день защиты детей на площади Свободы будет отмечаться совместно с Первым каналом и Национальным филармоническим оркестра Армении. Мероприятие состоится в 19:00. Знакомые и любимые мелодии зарубежных и армянских мультфильмов, показываемых Общественным телевидением, исполнит Национальный филармонический оркестр Армении. В этот день в мэрии Еревана состоится заседание Совета старейшин, но оно не будет обычным, в качестве членов Совета старейшин выступят учащиеся 9-х классов из разных школ. Социальный отдел получил 93 предложения от учеников городских общественных школ о том, как община может внести свой вклад в усиление защиты прав детей », - сказал Карапетян.

Управление социальной защиты и защита ребенка от общеобразовательных школ города получило 93 предложения о том, как община может способствовать повышению защиты прав детей”, - отметил Карапетян.

Он также сообщил, что было выбрано 65 учеников, соответственно количеству членов Совета старейшин Еревана. В этот день состоится встреча с мэром Айком Марутяном, на ней будут присутствовать и заместители мэра.

«Дети будут в роли членов Совета старейшин, они представят свои проекты, обсудят их в соответствии с процедурой, после чего проголосуют. Те проекты, которые будут приняты во время детской сессии, в будущем могут быть включены в программы правительства города в качестве реальных исполнителей», - сказал Акоп Карапетян, добавив, что заседание будет транслироваться в прямом эфире.

Касаясь вопроса сцены, которая строится на Площади Республики, он подчеркнул, что в этот день состоится концерт, который проведет ООО «Бюро». Это мероприятие проводится не на средства мэрии или других государственных учреждений.

Лилит Демурян