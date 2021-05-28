США разрабатывают планы возможной эвакуации афганцев, оказывавших помощь американцам

Министерство обороны США и Госдепартамент разрабатывают планы возможной эвакуации из Афганистана граждан этой страны, оказывавших помощь и содействие американцам. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на заявление председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марка Милли сообщила в пятницу телекомпания NBC.

По словам генерала, жизнь этих людей, возможно окажется под угрозой по завершении вывода американских войск из Афганистана, поэтому США должны предоставить им возможность его покинуть, если таково будет их желание. Речь, как пояснил Милли, идет о "значительном числе" афганских переводчиков и других граждан Афганистана, оказывавших различное содействие американским военным и посольству США в этой стране, которым теперь, возможно, грозит за это возмездие со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По словам председателя КНШ ВС США, высказывания которого были распространены его офисом, аналогичные планы разрабатывает в настоящее время и американское внешнеполитическое ведомство. "Сейчас здесь в очень и очень быстром темпе разрабатываются планы [эвакуации] и не только переводчиков, но и большого числа других людей, работавших с Соединенными Штатами", - сказал генерал.