Министры иностранных дел ЕС посетят Армению

По поручению главы внешнего ведомства ЕС министры иностранных дел стран-членов ЕС посетят три страны Южного Кавказа: Армению, Грузию и Азербайджан. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«От моего имени группа министров ЕС посетит на Кавказе три страны, чтобы подтвердить нашу готовность участвовать в текущих событиях в регионе», - сказал Боррель.