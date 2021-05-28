Время в Ереване: 11:07:36,   28 Май

Министры иностранных дел ЕС посетят Армению

Министры иностранных дел ЕС посетят Армению

По поручению главы внешнего ведомства ЕС министры иностранных дел стран-членов ЕС посетят три страны Южного Кавказа: Армению, Грузию и Азербайджан. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«От моего имени группа министров ЕС посетит на Кавказе три страны, чтобы подтвердить нашу готовность участвовать в текущих событиях в регионе», - сказал Боррель.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации