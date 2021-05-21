10:47, 28.05.2021
“Ереванский бестселлер”: в списке три книги Шармы: документальная книга, апрель, 2021
09:16, 24.05.2021
“Новая книга” -15/21: Специально для книголюбов
- 15:08 Мы переживаем трудные времена: Католикос призвал искоренить опасности, угрожающие государственности
- 14:56 Россия подтвердила готовность к нормализации отношений с ЕС
- 14:41 Температура воздуха постепенно повысится
- 14:35 Китай выразил решительное несогласие с заявлением саммита ЕС и Японии
- 14:27 Григорян обратил внимание глав правительств стран СНГ на ситуацию на армяно- азербайджанской границе
- 14:17 Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару
- 14:07 Надеюсь, что грядущие годы принесут всем мира: посол Великобритании посетил комплекс Сардарапата
- 14:04 А. Арутюнян на Городском мемориале Степанакерта и у танка-памятника Шуши воздал дань памяти героев
- 13:58 ЕСПЧ рассматривает заявление Армении по делу 6 плененных Азербайджаном армянских военнослужащих
- 13:49 Текущий уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг рекордного минимума
- 13:40 От мелодий мультфильмов до заседания Детского совета старейшин: 1 июня - День защиты детей
- 13:06 США разрабатывают планы возможной эвакуации афганцев, оказывавших помощь американцам
- 12:58 Министры иностранных дел ЕС посетят Армению
- 12:42 В МИД Израиля отвергли резолюцию Совета ООН по правам человека в Палестине
- 12:06 Лукашенко: СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время
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- 11:56 В Арцахе подтверждено два новых случая COVID-19
- 11:55 Боб Менендес осудил захват армянских военнослужащих вооруженными силами Азербайджана
- 11:52 Нападение Азербайджана на территорию Армении - отвратительно: конгрессмен США
- 11:38 Очередной бред Азербайджана: МО опровергает слухи о стрельбе в направлении Нахиджевана
- 11:21 Независимость и целостность Армении неоспоримы: послание Арама I по случаю Дня 28 мая
- 11:14 В Колумбии второй день подряд выявляют рекордное число случаев заражения коронавирусом
- 11:13 Твердо стоим на позициях нашего государства, суверенитета, независимости: послание Пашиняна
- 11:10 В Армении подтверждено 104 новых случая COVID-19, 301 заболевших вылечились
- 10:58 Какой будет наша Родина, зависит от каждого из нас: послание Армена Саргсяна в День республики
13:12, 21.05.2021
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14:58, 23.05.2021
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15:53, 22.05.2021
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19:27, 21.05.2021
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15:07, 22.05.2021
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