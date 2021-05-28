В Арцахе подтверждено два новых случая COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 28 мая подтверждено 2 новых случая COVID-19. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 51 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 25 231.

Подтверждено 2 751 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 7 779 тестов на COVID-19, из которых 867 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 20 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.