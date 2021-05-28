Боб Менендес осудил захват армянских военнослужащих вооруженными силами Азербайджана

Председатель Комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес осудил захват армянских солдат азербайджанскими вооруженными силами.

«Я безоговорочно осуждаю недавний захват армянских солдат азербайджанскими вооруженными силами. Агрессия Азербайджана только обостряет напряженность. Я требую немедленного возвращения военнослужащих», - как сообщает «Арменпресс», написал сенатор в Twitter.

Минобороны Армении сообщил, что ранним утром 27 мая на участке границы Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении 6 военнослужащих ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен. Предпринимаются все необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих.

Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены недавними событиями на международно признанной границе между Арменией и Азербайджаном, включая и захват азербайджанскими войсками нескольких армянских военнослужащих.