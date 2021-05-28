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Нападение Азербайджана на территорию Армении - отвратительно: конгрессмен США

Нападение Азербайджана на территорию Армении - отвратительно: конгрессмен США

Соединенные Штаты должны заморозить всю военную помощь Азербайджану. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написала конгрессмен Джеки Спир.

«Нападение Азербайджана на Армению, захват шести армянских солдат - отвратительны. Алиев показал, что его не интересуют мир и дипломатия, а только насилие».

12 мая  Вооруженные силы Азербайджана незаконно вторглись на суверенную территорию Республики Армения. На сегодняшний день все призывы, обращенные к Азербайджану, покинуть Армению остаются без ответа. 27 мая азербайджанцы территории Армении захватили еще 6 армянских военнослужащих.


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