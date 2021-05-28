Очередной бред Азербайджана: МО опровергает слухи о стрельбе в направлении Нахиджевана

Министерство обороны Республики Армения опровергает распространенную Министерством обороны Азербайджана информацию, что Вооруженные силы Армении открыли огонь в направлении Нахиджевана.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Армении.

“Это очередной бред Азербайджана. Вооруженные силы Республики Армения не вели огонь в направлении Нахичевани. Судя по всему, причину ранения азербайджанского военнослужащего следует искать в межличностных отношениях военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, в вопросах дисциплины”, - заявили в Минобороны.

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление, что позиции Вооруженных сил Азербайджана якобы подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Республики Армении в направлении Нахиджевана, в результате чего был ранен азербайджанский военнослужащий.