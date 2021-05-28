Независимость и целостность Армении неоспоримы: послание Арама I по случаю Дня 28 мая

Укрепление безопасности и суверенитета Армении - безотлагательная необходимость. Об этом, как сообщает «Арменпресс», сказал Его Святейшество Арам I в послании по случаю Дня 28 мая. Касаясь нынешней ситуации в Армении, Его Святейшество отметил, что недавняя война в Арцахе ввергла Армению в страшный кризис, но армянский народ отвергает атмосферу страха и менталитет поверженного. Арам I считает необходимым правильно распознать знамения времени, реально оценить место и роль Армении на Кавказе и придерживаться соответствующей ориентации.

“Юбилеи - это не просто возможность заглянуть в прошлое. Они также являются напоминанием и и задачей планирования и построения будущего в свете прошлого и в соответствии с настоящими реалиями, с целенаправленным видением.

Именно таков для нашего народа День 28 мая. Действительно, независимость Армении, построенная в критических условиях, столкнулась с ужасными тревогами, и в результате геополитических событий Армения потеряла свою независимость. Однако мечта о независимости всегда была в жизни нашего народа, и в 1991 году на клочке исторической Армении наша мечта осуществилась.

За последние 30 лет Армения пережила много потрясений. Условия не позволяли вести спланированный организационный процесс развития и идти в ногу с потоком геополитических изменений в регионе. Экономический кризис, эмиграция и коррупция истощили страну, а последняя война в Арцахе ввергла Армению в страшный кризис.

Сорок четыре дня армянская кровь текла по нашей земле. Мы остались одни. Сегодня Армения находится на краю пропасти. Мы по-прежнему разделены. Мы доверяем своей силе. Вспомним битвы Аварайра и Сартарапата за спасение Родины. Пробудись же армянский народ! Консолидация сил для спасения Армении необходима. С нашей коллективной решимостью и участием всех армян мы призваны восстановить ту Армению, в которой

- Интересы государства выше от внутриполитических противоречий и корыстных целей;

- Общие и сверхценные ценности и стремления нации и Родины сплотили вокруг себя всех наших детей, сохраняя при этом их различные политические точки зрения;

- Духовные и общественные ценности и принципы нашли ключевое место в жизни общества;

- Здоровое сохранение национальной идентичности в обмен на потоки, открывающие глобализацию, стали приоритетной задачей.

Мы призваны вместе воссоздать такую Армению, которая

- Имеет развивающуюся экономику, гарантированную верховенством закона;

- Имеет прочную систему правления и правительство, основанное на справедливости, прозрачности и честности;

- Имеет сильную Армию, оснащенную современным оружием самообороны;

- Может занять важное место в дипломатическом мире и в международном сообществе;

- Может защитить нарушенные права нашей нации;

И наконец, мы призваны вместе воссоздать такую Армению, которая могла бы кроме лозунгов дать практическую картину триединства Армения-Арцах-Диаспора.

Мы будем решать и строить будущее Армении и нации, а не другие, независимо от того, в каких тяжелых условиях оказались мы и с какими ужасными проблемами мы столкнулись. И ныне, не дожидаясь будущего, мечтая и не расточая обещания, начнем строить его сегодня, с полным напряжением потенциала и силы всего нашего народа.

Это завет поколения, сотворившего 28 мая.

Это завет наших мучеников, отдавших свои жизни во имя защиты Арцаха.

Да хранит Всевышний и да укрепит нашу Нацию и Родину”, - говорится в послании Арама I.