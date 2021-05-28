Какой будет наша Родина, зависит от каждого из нас: послание Армена Саргсяна в День республики

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил послание по случаю Дня Республики. «Арменпресс» представляет послание президента.

«Сегодня 103-я годовщина провозглашения Первой Республики Армении.

Первая Республика после восстановления независимого государства, после долгой борьбы за суверенитет стала значительным событием в жизни нашего народа. Это еще раз показало, что когда мы едины, мы можем победить.

Первая Республика Армения была создана в таких условиях, когда под угрозой были наша идентичность и наше физическое существование, угрозой, предотвращенной благодаря героическим сражениям Сардарапата, Баш-Апарана и Каракилисы, благодаря нашему единству и самоотверженности.

Сегодня мы стоим на пороге морали и достоинства Сардарапата, битвы, победный результат которой смог гарантировать крепкую государственность и перспективу развития.

Сегодня мы нуждаемся в трезвом суждении и в здоровом мышлении, нуждаемся в изучении уроков истории, чтобы по-новому осознать,

что Родина может жить как реальность только в виде Независимой Государственности,

что Независимая Государственность приобретается и защищается с трудом,

что многие народы и сегодня мечтают об этом.

Независимая государственность - это осознание своей идентичности и национальных интересов, то, во имя чего наш народ, армия и ополчение встали более 100 лет назад. Необходимость в этом существует во все времена - как при Первой Республике Армения, так и в сегодняшней Республике Армения, и необходимость в этом будет и в завтрашней Республике Армения.

Независимая государственность - неприкосновенность и непоколебимость наших границ, наша способность принимать решения и реализовывать их, наша способность обеспечивать безопасность и диктовать мир.

Мы должны не только победить, но и глубже осознать, как поступить с этой победой.

Мы должны суметь наполнить победу непреходящим содержанием и превратить ее в успехи.

Должны понять и осмыслить, что произошло вчера, происходит сегодня и реагировать и действовать адекватно этому.

Мы должны суметь спрогнозировать и управлять тем, что может быть завтра.

Мы должны суметь трезво проанализировать причины наших неудач, от Первой Республики по сей день, и работать над исправлением собственных ошибок, разработать четкое видение и программы развития.

Я верю, что мы можем добиться таких достижений, которые еще вчера казались невозможными, можем привести реальность в соответствие с нашим желанием, можем воплотить в жизнь ту мечту, которая на первый взгляд кажется недоступной.

А Родина будет такой, какой мы ее вместе сотворим.

Да здравствует Республика Армения!.

Да здравствует Арцах!

Да здравствует наш народ».