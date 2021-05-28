США готовы содействовать переговорам по долгосрочному урегулированию карабахского конфликта: Блинкен

Соединенные Штаты как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ по-прежнему привержены оказанию содействия сторонам в долгосрочном политическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в послании госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю Дня Республики Азербайджан.

В сообщении также говорится, что Соединенные Штаты готовы помочь сторонам в решении гуманитарных проблем, вызванных боевыми действиями, включая освобождение всех пленных, поиски без вести пропавших и обмен останками погибших.