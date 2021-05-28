Спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян по случаю Дня Республики выступил с призывом к единству. «Арменпресс» представляет послание председателя НС Республики Арцах.

«28 мая - день Первой Республики Армения!

28 мая 1918 года Армянский национальный совет объявил о создании независимой Республики Армения. Она просуществовала всего два года, до 2 декабря 1920 года, когда после входа воинских частей 11-й Красной армии республика была советизирована.

Сегодня, когда армянская государственность вновь находится под угрозой, день Первой Республики становится еще более значимым. Напомним, что в 1918 году Первая Республика Армения родилась в очень тяжелые дни. Разгромив турецкую армию в Сардарапате, армянские войска смогли остановить турецкое вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения.

Вспоминая те исторические дни, давайте объединимся и черпаем силы в героическом прошлом наших предков. Сохранение армянской идентичности невозможно без Армянской Государственности.

Сегодня Республика Армения нуждается в единой поддержке и в единой воле всех армян. За спиной поделенного Арцаха должна быть сильная, единая Республика Армения, за которой стоит вся Диаспора».