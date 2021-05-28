Артак Апитонян представил руководителям структур ООН и Красного Креста последствия агрессии Азербайджана

Делегация, во главе с заместителем министра иностранных дел Армении Артаком Апитоняном, 27 мая была в Женеве. Состоялись встречи с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, с генеральным директором Женевского офиса ООН Татьяной Валовой, с председателем Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Республики Армения.

Артак Апитонян представил собеседникам последствия войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, грубые нарушения Азербайджаном прав человека и международного гуманитарного права, в том числе и проблемы армянских пленных и угрозы армянскому культурному наследию. Артак Апитонян обратил внимание собеседников и на недавние посягательства Азербайджана на суверенитет и территориальную целостность Армении, в результате которых уже зарегистрированы человеческие жертвы.

В ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди стороны обсудили тесное сотрудничество между Управлением Верховного комиссара и Арменией. Армянская сторона подчеркнула вопросы оказания немедленной помощи тысячам вынужденных переселенцев, лишившихся крова в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, обеспечения их безопасного возвращения в свои дома в соответствии с международным правом, а также пунктом 7 заявления от 9 ноября 2020 года, подписанного премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом России. Заместитель министра иностранных дел подчеркнул важность немедленной и беспрепятственной гуманитарной миссии международных организаций Арцаху, указав на неприемлемые спекуляции официального Баку о ее прекращении, к которым, публично уже обращались официальные лица ООН. Собеседники обсудили возможности оказания помощи вынужденным переселенцам.

В ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет стороны затронули деятельность Армении в Совете по правам человека в ряде сфер, в том числе и инициативы Армении по борьбе с предотвращением геноцидов. Заместитель министра иностранных дел подробно представил совершенные Азербайджаном военные преступления, причастность наемных террористов, искажение и уничтожение исконно армянского религиозного и культурного наследия, антиармянскую политику этой страны, а также проблему армянского военнопленных и заложников в Азербайджане. Он поблагодарил Верховного комиссара ООН за постоянное участие в специальных процедурах по правам человека.

Армянская делегация встретилась и с генеральным директором Женевского офиса ООН Татьяной Валовой. Заместитель министра ИД Армении подчеркнул, что война, развязанная Азербайджаном во время пандемии, и продолжающаяся агрессивная политика привели к тысячам жертв, к разрушениям и создали серьезные проблемы региональной безопасности. Собеседники также обсудили вопросы, связанные с деятельностью Армении в ряде отраслевых органов Офиса ООН.

27 мая заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян встретился с председателем Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Касаясь деятельности МККК в Арцахе и в Армении, стороны обсудили статус лиц, задержанных во время войны в Нагорном Карабахе, защиту их интересов и прав в соответствии с международным гуманитарным правом, а также их немедленное освобождение и возвращение. Армянская сторона подчеркнула, что Азербайджан не выполняет взятые на себя обязательства, сделав вопрос военнопленных и захваченных мирных жителей предметом политических манипуляций, дезинформации и шантажа. Армения будет последовательно бороться с грубыми нарушениями международного права в отношении лиц, удерживаемых Азербайджаном, включая убийства, пытки и продолжающиеся репрессии, а также ложные обвинения, предавая их суду во всех соответствующих международных политических и юридических судах.

Были затронуты и вопросы, связанные с поиском тел погибших и пропавших без вести. Обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи армянам Арцаха.