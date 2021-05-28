Заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах в связи с годовщиной Сардарапатского сражения

28 мая - день провозглашения первой Республики Армения и победы нашего народа в героическом Сардарапатском сражении. Армянскому народу удалось восстановить утраченную столетия назад независимую государственность. Сардарапатская битва - одна из славных и памятных страниц истории Армении. 103 года назад в этот день наш народ сумел сплотиться и одержать победу над превышающей по численности и вооружению регулярной турецкой армией, целью которой было окончательное уничтожение армян. Это была не только военно-политическая, но и моральная победа. Она стала символом несгибаемой воли, непоколебимой веры и неиссякаемого патриотизма нашего народа, пережившего геноцид, потерявшего значительную часть своей исторической родины и стоявшего на грани уничтожения.

Большую роль в победоносных сражениях при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе сыграли также арцахцы. Отряды под командованием видных арцахских военачальников приняли героическое участие в боях. В тяжелейшей для Родины военно-политической ситуации представители Арцаха в составе высшего военно-политического руководства Первой Республики Армения внесли свой весомый вклад в процесс государственного строительства. Уже более века Сардарапатская победа вдохновляет все армянство. Сегодня она обрела особую значимость и смысл для нашего народа.

Слава нашим героям, слава армянской государственности и нашей Родине!