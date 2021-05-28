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Вопросы должны решаться путем переговоров: Действующий председатель ОБСЕ о  ситуации на границе

Вопросы должны решаться путем переговоров: Действующий председатель ОБСЕ о  ситуации на границе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность ситуацией на границе Армении и Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», она сделала комментарий в своем микроблоге в Twitter.

«Я обеспокоена сообщениями о неоднократных инцидентах на армяно-азербайджанской границе. Все возможные вопросы должны решаться путем мирных переговоров. ОБСЕ готова содействовать и задействовать меры, утверждающие доверие, чтобы создать атмосферу, способствующую диалогу», - написала председатель ОБСЕ.


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