Дамаск отметил победу Асада салютом и масштабными гуляниями

Празднование итогов президентских выборов в Сирии, победу на которых одержал действующий глава государства Башар Асад, сопровождалось масштабными народными гуляниями. На площадь Омейядов люди начали приходить еще до объявления итогов голосования, практически у каждого в руках был сирийский флаг или портрет Асада, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На площади установили сцену и несколько экранов, где транслировалось происходящее. Из динамиков звучала национальная музыка. По периметру площади пускали фейерверки.

Ориентировочно в 23:30 (время совпадает с московским) на экраны вывели председателя Народного Совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабага, который объявил о том, что действующий президент получил поддержку 95,1% избирателей. Толпа начала скандировать "Аллах, Сирия, Башар", были даны залпы праздничного салюта.