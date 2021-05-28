Европейские индексы - 27-05-21
МОСКВА, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.28% и составил 15406.73 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.69% и составил 6435.71 пункта, британский FTSE снизился на 0.10% и составил 7019.67 пункта, а российский RTSI вырос на 0.82% и составил 1603.67 пункта.
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