Европейские индексы - 27-05-21

МОСКВА, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.28% и составил 15406.73 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.69% и составил 6435.71 пункта, британский FTSE снизился на 0.10% и составил 7019.67 пункта, а российский RTSI вырос на 0.82% и составил 1603.67 пункта.