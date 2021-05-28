Цены на цветные металлы - 27-05-21

ЛОНДОН, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2393.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9978.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2180.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17198.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 29775.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2998.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.27% и составила 30975.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 43650.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.