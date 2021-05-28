Желаю Армении никогда не сомневаться в своей красоте, силе и в талантах: Джонатан Лакотт

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт поздравил Армению и армянский народ с годовщиной основания Первой Республики.

“28 мая, в 103-ю годовщину Первой Республики, желаю Армении жить в мире и в процветании. Желаю Армении, история которой исчисляется тысячелетиями, уверенности в свое будущее. Желаю Армении никогда не сомневаться в своей красоте, силе и в талантах. Желаю армянам свою страну с гордостью передать своим детям.

Я желаю Франции всегда любить Армению, как Армения любит нас”, - как сообщает Арменпресс, написал Лакотт.

Победа, одержанная 28 мая 1918 года в Каракилисе, Баш-Апаране и в Сардарапате восстановила независимость армянского народа, потерявшего ее около 9 веков назад.

103 года назад, невдали от Еревана армянский народ, переживший Геноцид сражался против врага во имя сохранения последней пяди родной земли, во имя существования нации. Сардарапатская битва стала решающей для армянского народа, судьбоносной для Армении. Весь народ встал на защиту Родины. Вместе с воинами на поле боя вышли целые семьи: старики, дети, женщины.

Армянские войска, одержав в Сардарапате победу над турецкой армией, сумели остановить турецкое вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая 1918 года после распада Закавказской демократической федеративной республики в Тифлисе, Армянский национальный совет провозгласил Республику Армению.