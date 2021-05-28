Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армия и единый народ

“103 года назад в этот день в Сардарапатской битве армяне одержали победу над турками, которая заложила основу не только возрождения нашей государственности, но и для последующих поколений стала источником надежды, побед и веры в будущее. На победе Сардарапата были воспитаны целые поколения, и армяне вновь поверили в свои силы и в свой победный дух. Даже спустя 103 года героическая Сардарапатская битва не потеряла своего значения и продолжает оставаться для нас одним из самых важных дней.

Почему и как мы завоевали победу в Сардарапате? Как сумел армянский народ, измученный, сломленный противостоять очередному турецкому удару? В чем была истинная причина Сардарапатского чуда? Об этом газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с заведующим кафедрой музееведения и библиотековедения АГПУ им. Х. Абовяна, доктором исторических наук Аматуни Вирабяном”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.