Газета “Айастани Анрапетутюн”: Процесс предполагает мирную обстановку

“В эти дни постоянно говорится об определении, разграничении армяно-азербайджанской границы, если сформулировать точно и профессионально - делимитации и демаркации. В целом этот процесс регулируется на международном уровне, и применение силы и угроза применения силы должны быть исключены заранее. Другими словами, делимитация и демаркация - это не плохо, но они подразумевают мирный процесс, а Азербайджан становится все более агрессивным по отношению к нам.

Специалисты поясняют, что делимитация - это начальная кабинетная работа, необходимая для демаркации, в ходе которой определяются карты, методы и так далее. Затем следует демаркация границы, когда граница определяется уже на земле. И весь этот процесс - это годы работы. И это не работа одного специалиста или одного отдела.

В беседе с “Айастани Анрапетутюн” сотрудник бывшей ГНКО “Геодезия и картография”, начальник научно-технического отдела, ныне автор картографического проекта “ЭЛМА”, к. э. н. Шаген Шагинян подчеркнул, что делимитация и демаркация границ “по взаимному согласию в международном праве” - это определение границ между соседними странами в соответствии с картой и проведение границ на поверхности земли”.

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