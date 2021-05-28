Газета “Айастани Анрапетутюн”: 28 мая - мост от тысячелетия к тысячелетию

“С провозглашения Республики Армения в 1918 г. начался необратимый процесс восстановления армянской государственности. Поколения армянского народа, в борьбе за сохранение государственности всегда приносящего в жертву избранных сынов нации, несут на своих плечах огромный груз ответственности Защитника государства. А армянская государственность не может существовать в статусе анклава, и с момента существования Первой Республики, и особенно в наши дни именно эту борьбу ведет наш народ вместе с друзьями, стоящими рядом с нами. И поэтому 28 мая - не просто праздник, это символ возрождения армянского народа, его государственности, которая прокладывает путь народу, идущему из глубины тысячелетий в будущие тысячелетия”.

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