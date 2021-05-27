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ООН с беспокойством следит за событиями на армяно-азербайджанской границе

ООН с беспокойством следит за событиями на армяно-азербайджанской границе

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, Дюжаррик отметил:

«ООН с беспокойством следит за событиями на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем все соответствующие стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут обострить напряженность. Мы также понимаем, что переговоры идут. Все нерешенные двусторонние вопросы должны решаться мирно посредством диалога и дипломатических средств», - сказал Дюжаррик.


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