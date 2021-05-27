Демаркация и делимитация границы должны осуществляться в рамках переговоров между сторонами: МИД Франции

Франция выражает глубокую озабоченность участившимися инцидентами на границе между Арменией и Азербайджаном, самым последним из которых является захват 6 армянских солдат азербайджанскими войсками в ночь с 26 на 27 мая 2021 года. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в официальном заявлении МИД Франции.

“Франция призывает стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых провокаций. Демаркация и делимитация границы между двумя странами должны осуществляться в рамках переговоров между сторонами без какого-либо свершившегося факта на местах”, - отмечается в заявлении.

МИД Франции также напоминает о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона от 13 мая.

В Елисейском дворце в связи с телефонным разговором исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что для восстановления стабильности и безопасности в регионе возможно урегулирование ситуации посредством Совета Безопасности ООН.

«Эммануэль Макрон подтвердил приверженность Франции территориальной целостности Республики Армения, подчеркнул необходимость немедленного вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении», - говорилось в заявлении Елисейского дворца от 13 мая.