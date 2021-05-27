Хоакин Капаррос сыграл большую роль в моем трансфере: Вараздат Ароян

Сегодня официально стало известно, что защитник национальной сборной Армении Вараздат Ароян продолжит карьеру в испанском «Кадисе». Ароян - второй армянский футболист после Араса Озбилиса, который будет выступать в испанской Ла Лиге. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в беседе с официальным сайтом ФФА футболист рассказал о деталях трансфера, о роли Хоакина Капарроса в вопросе перехода и своих ожиданиях от новой команды:

«После последних матчей национальной сборной Хоакин Капаррос спросил меня, не хочу ли я играть в испанской Ла Лиге. Я ответил, что да, очень хочу. Он сказал, что поможет мне с этим. Вклад Капарроса в этот трансфер велик․Именно посредством Капарроса «Кадис» узнал обо мне. После этого мне позвонили и предложили контракт.

Спасибо Хоакину Капаросу и всем тем людям, которые помогли мне с этим переходом. Также благодарю руководство «Астаны» за то, что они поняли, насколько важен для моей карьеры данный трансфер. Клуб пошел мне навстречу, хотя и не желал терять игрока основного состава посреди сезона.

На данный момент все мысли по-прежнему связаны с «Астаной», потому что команда борется за чемпионство, при этом не зная поражений после первого круга.

С того момента, как я получил весть о моем возможном переходе, я начал следить за выступлениями «Кадиса». Я очень счастлив, что стану частью этой команды. Всегда мечтал и верил, что по ходу карьеры буду выступать в топ-чемпионате».