Сборная Армении сохранила свое место в рейтинге ФИФА

ФИФА 27 мая опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Национальная сборная Армении сохранила свои позиции и находится на 90-м месте.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, возглавляет рейтинг действующий бронзовый призер чемпионата мира сборная Бельгии. За ней следуют действующие чемпионы мира французы, а замыкают тройку бразильцы. В первой пятерке также находятся команды Англии и Португалии.