Время в Ереване: 11:07:36,   27 Май

Сборная Армении сохранила свое место в рейтинге ФИФА

Сборная Армении сохранила свое место в рейтинге ФИФА

ФИФА 27 мая опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Национальная сборная Армении сохранила свои позиции и находится на 90-м месте.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, возглавляет рейтинг действующий бронзовый призер чемпионата мира сборная Бельгии. За ней следуют действующие чемпионы мира французы, а замыкают тройку бразильцы. В первой пятерке также находятся команды Англии и Португалии.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации