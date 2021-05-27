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И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку

И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.


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