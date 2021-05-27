Замминистра ИД РФ обсудил со спецпредставителем ЕС ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко 27 мая провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром по инициативе последнего.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, состоялся полезный обмен мнениями и оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе, хода урегулирования нагорно-карабахского конфликта в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров. Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу.