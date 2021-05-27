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Глава МИД Армении и посол Индии обсудили сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию

Глава МИД Армении и посол Индии обсудили сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 27 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Армении Кишана Дана Девала.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи особое внимание было уделено традиционным армяно-индийским дружественным отношениям. Ара Айвазян и Кишан Дан Девал подтвердили заинтересованность обеих сторон в дальнейшем обогащении повестки дня сотрудничества как на двусторонних, так и многосторонних платформах, что будет способствовать более эффективному противостоянию региональным и международным вызовам.

На встрече была обсуждена ситуация, сложившаяся вследствие проникновения азербайджанских вооруженных сил в приграничные районы Армении в контексте региональной безопасности и мира. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армения Ара Айвазян подробно представил сложившуюся с 12 мая по сегодняшний день напряженную ситуацию, которая сопровождается провокационными действиями азербайджанских войск, которые вторглись на суверенную территорию Республики Армения.

Особо отмечен инцидент, произошедший ранним утром 27 мая, в результате которого шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими вооруженных сил Азербайджана.

Ара Айвазян высоко оценил позицию МИД Индии относительно сложившейся ситуации.


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