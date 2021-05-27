Замминистра ИД проинформировал иностранных дипломатов о провокационных действиях азербайджанских войск

В МИД Армении 27-го мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Армении Авета Адонца и заместителя начальника управления оперативного реагирования Генерального штаба Республики Армения полковника Норайра Карапетяна с руководителями дипломатических представительств, аккредитованных в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Авет Адонц представил провокационные действия азербайджанских воинских подразделений, проникших на суверенную территорию Республики Армения с 12 мая, в результате чего ранним утром 27 мая шестеро военнослужащих ВС РА были взяты в плен азербайджанскими ВС в приграничной части Гегаркуникской области Республики Армения.

Полковник Карапетян представил подробности инцидента, отметив, что пленные военнослужащие ВС РА не пересекали государственную границу Армении и были захвачены в плен на глубине 800 метров от государственной границы РА.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что Армения ожидает немедленного и адресного ответа со стороны стран-партнеров, а также их действенного вмешательства, включая прямое воздействие на Азербайджан с целью немедленного прекращения посягательств против Республики Армения и возвращения вооруженных сил на исходные позиции по состоянию на 10 мая. “Армения оставляет за собой право в соответствии с уставом ООН принять необходимые и равнозначные шаги для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и обеспечения безопасности населения”,- добавил замминистра.