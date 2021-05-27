Никол Пашинян выступил с предложением относительно разрешения ситуации на армяно- азербайджанской границе

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности. В заседании, кроме членов Совета безопасности, приняли участие также председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян, и.о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, секретарь фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян, руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян, председатель Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на заседании обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, в связи с разрешением которой исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян выступил с предложением. В своем выступлении и.о. премьер-министра, в частности, отметил:

“Уважаемые коллеги, я приехал сюда из Гегаркуникской области, в частности из приграничных районов села Кут. Я ознакомился с ситуацией на месте, хочу поделиться с вами своими впечатлениями, но кроме того, хочу выступить с предложением относительно выхода из ситуации.

Ситуация напряженная, и динамика этой напряженности нарастает. Т.е. у нас не только статистически напряженная ситуация, но эта напряженность нарастает и, скорее всего, будет нарастать и дальше. Почему? Потому что азербайджанские солдаты, проникшие на нашу территорию в ходе событий последних 15 дней, и наши солдаты, подразделения находятся в состоянии взаимного проникновения. Т.е. по сути, они не только находятся друг перед другом, но сложилась ситуация взаимопроникновения.

И почему ситуация будет накаляться? Не только потому, что зафиксированы различные инциденты и эта напряженность может в конечном итоге взорвать ситуацию, но после сегодняшней ситуации есть вероятность, что представители наших Вооруженных сил попытаются взять их в плен, они попытаются предпринять ответный шаг и так далее. И моя оценка такова, что если ситуация не будет разрешена, эта провокация неизбежно может перерасти в столкновение и крупномасштабный конфликт.

Сейчас я не хочу повторять оценки, которые я давал публично несколько раз, а хочу предложить решение, мирное дипломатическое решение ситуации, которое приведет к деэскалации.

Вы знаете, что Азербайджан объясняет, оправдывает свои действия имеющимися в его распоряжении какими-то картами, и наши и их представления о расположении линии границы и географии расходятся. Конечно, мы не разделяем эту оценку, у нас есть четкая позиция по этому поводу. Но поскольку дело дошло до этой взрывоопасной ситуации, я выступаю с открытым предложением, адресованным международному сообществу. Я делаю это перед армянским обществом, и это предложение также адресовано правительству Азербайджана.

Предложение такое: мы договариваемся, что очень быстро вооруженные подразделения обеих сторон, то есть подразделения вооруженных сил зеркально отходят от границы. То есть есть представление о границе - 5 километров в ту или иную сторону, есть определенная разница в километрах - один, два, три километра. Мы предлагаем, чтобы вооруженные силы вообще покинули эту территорию и вернулись на места своей постоянной дислокации. Вместо этого вдоль предполагаемой границы будут размещены международные наблюдатели, представляющие Россию или сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Присутствие наблюдателей на этой территории необходимо для того, чтобы стороны были уверены, что другая сторона выполняет договоренность, то есть не приближает войска к границе. Хочу подчеркнуть, что речь идет об участке Сотк-Хознавар, в данном случае пограничная напряженность возникла именно на этом участке. После этого под международной эгидой проводятся работы по определению пограничных пунктов. В данном случае я думаю, что должны быть привлечены наблюдатели, представляющие Россию или Минскую группу ОБСЕ, и этот процесс должен происходить под эгидой России или сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Это мое предложение, это мой план. Если у Азербайджана действительно есть проблемы с уточнением пограничных пунктов, то у него не должно быть никаких оснований для отказа от этого плана. Мы, со своей стороны, убеждены, что можем обосновать свою позицию и точку зрения всем международным наблюдателям. Может быть, у них тоже есть доля доверия, но речь сейчас не об этом, речь идет о деэскалации ситуации на данном этапе и достижении мирного дипломатического разрешения.

И это можно считать официальным предложением, арендованным России, странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ и, конечно же, Азербайджану. Так что я надеюсь, что это предложение будет принято.

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