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Президент Армении провел телефонный разговор с и.о. министра обороны

Президент Армении провел телефонный разговор с и.о. министра обороны

Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра обороны Вагаршаком Арутюняном, находящимся с визитом в Москве.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, исполняющий обязанности министра обороны проинформировал президента Республики Армения об очередном случае нарушения Азербайджаном государственных границ Армении и взятии в плен армянских военнослужащих, выполняющих инженерные работы. Арутюнян отметил, что принимаются все меры для их скорейшего возвращения.

Была затронута также пограничная ситуация. И.о. министра сообщил, что его визит в Москву также связан с урегулированием ситуации.

Президент Республики посчитал неотложным использование всех возможностей соответствующих органов и, в первую очередь, армянских вооружённых сил и дипломатии для возвращения пленных военнослужащих. Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы исключить такие случаи, обеспечить безопасность наших военнослужащих и граждан, неприкосновенность границ и надлежащую охрану.

Армен Саркисян назвал действия вооруженных сил Азербайджана явным нарушением норм международного права, что требует самой решительной реакции и оценки международного сообщества. Вместе с принятием соответствующих шагов, президент подчеркнул необходимость продолжения активной работы с международными партнерами.


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