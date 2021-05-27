Пашинян предлагает дислоцировать на участке Сотк-Хознавар международных наблюдателей

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности предложил вывести и армянские, и азербайджанские вооруженные силы с участка Сотк-Хознавар, чтобы снять напряженность на армяно-азербайджанской границе, и разместить там международных наблюдателей с участием представителей Российской Федерации или сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Арменпресс, это предложение Пашинян сделал после посещения приграничных территорий села Кут Гегаркуникской области. Он ознакомился с ситуацией на месте и на заседании Совета безопасности, в котором приняли участие представители фракций Национального Собрания, поделился своими впечатлениями и предложил план выхода из ситуации.

«Если ситуация не будет урегулирована, провокация неминуемо может перерасти в масштабный конфликт. С этой целью я предлагаю мирное дипломатическое решение ситуации и выступаю с открытым предложением международному сообществу и властям Азербайджана.

Предложение такое: мы договариваемся, что подразделения вооруженных сил обеих сторон очень быстро зеркально отходят от границы. Представители вооруженных сил вообще возвращаются из этих районов на свои постоянные базы, а на этой территории дислоцируются международные наблюдатели с участием России или сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После этого под международной эгидой проводятся работы по уточнению пограничных пунктов», - сказал Пашинян.