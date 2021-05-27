ВС Армении могут взять в плен азербайджанских военнослужащих: замначальника ГШ ВС

Вооруженные силы Армении могут взять в плен азербайджанских военнослужащих в любых условиях, но это не приведет к решению вопроса. Как сообщает Арменпресс, об этом 27 мая в беседе с журналистами сказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Эдуард Асрян.

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил отметил, что такую же операцию могут провести ВС Азербайджана, поскольку на границе находится большое количество военнослужащих.

«Если мы идем путем разрешения этой ситуации и восстановления нашей государственной границы, у нас есть два пути. Первый: не использовать оружие, принуждать, вести переговоры, доказывать и отбросить их назад. И у нас есть второй путь - применить силу, чтобы заставить врага отступить», - сказал Асрян.

По его словам, плен - это тоже военный способ, но проблему это не решит: «Мы можем пойти этим путем, захватить в плен врага, он сделает то же самое, и получится второй путь - военное столкновение. Все варианты обсуждаются в Генштабе, будут приняты соответствующие решения».