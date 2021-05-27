ВС Армении пытаются решить вопрос возвращения 6 военнослужащих путем переговоров

В настоящее время ведутся переговоры о возвращении шести армянских военнослужащих, захваченных в плен азербайджанцами. Как сообщает Арменпресс, об этом 27 мая в беседе с журналистами сказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Эдуард Асрян.

«Через штаб дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил продолжаются переговоры, в рамках которых противник выдвинул условие для вывода своих и армянских сил. И мы огласили наши условия, что выдвинутые нами части, которые занимали свои позиции по состоянию на 27 мая, будут выведены с условием, что они вернут наших пленных военнослужащих, другое условие для нас неприемлемо», - сообщил замглавы Генштаба.

По словам Асряна, подразделения Вооруженных сил готовы выполнить стоящую перед ними задачу.

«В любом случае, чтобы не создавать сложных ситуаций, военное руководство пытается решить этот вопрос путем переговоров», - сказал Асрян.

Заместитель начальника Генштаба отметил, что изначально вооруженным силам Азербайджана был дан час на возвращение 6 пленных военнослужащих, через час российские коллеги связались, представив, что генштаб в Баку проводит совещание относительно процесса возвращения взятых в плен военнослужащих. По его словам, именно по этой причине Вооруженные силы Армении не предприняли соответствующих действий.

«Если условие о возвращении наших военнослужащих не будет выполнено, мы разрабатываем соответствующие планы, которые я не могу здесь представить», - заключил Асрян.