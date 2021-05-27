Макунц представила аккредитованным в Армении послам провокационные шаги Азербайджана

Во время встречи с группой аккредитованных в Республике Армения послов лидер фракции «Мой шаг» Лилит Макунц представила последние шаги Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении, подрывные действия азербайджанских вооруженных формирований, которые должны получить адекватный ответ со стороны международного сообщества. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе фракции НС «Мой шаг».

Лилит Макунц поблагодарила за четкую позицию, а также за готовность некоторых послов посетить Сюник и оценить ситуацию на местах.

«Несмотря на призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает свое деструктивное и провокационное поведение, ставя под угрозу хрупкую региональную стабильность, поэтому мы еще раз обращаемся к нашим международным партнерам с надеждой на активное вмешательство. Стабилизация и разрешение ситуации возможны только посредством четких усилий, которые должны быть основаны на решительном осуждении азербайджанской агрессии и возвращении на конструктивное поле», - сказала Макунц.

Лилит Макунц еще раз подчеркнула, что возвращение пленных военнослужащих и вывод азербайджанских вооруженных формирований с территории Республики Армения должны быть незамедлительными и без предварительных условий.