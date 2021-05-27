Спикер НС Армении представил председателям парламентов стран-партнеров провокации Азербайджана

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил председателям парламентов стран-партнеров письма, в которых изложил недопустимые посягательства Азербайджана на суверенную территорию Армении и недавнюю провокацию азербайджанской стороны, в результате которой на территории Армении были захвачены в плен 6 армянских военнослужащих, а 1 армянский военнослужащий был убит накануне.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Арарат Мирзоян предупредил своих коллег, что подобное поведение Азербайджана серьезно угрожает хрупкой региональной стабильности. Соответственно, спикер парламента призвал потребовать немедленного возвращения армянских военнослужащих и вывода азербайджанских войск с территории Республики Армения.