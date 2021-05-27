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Пашинян пообещал скоро представить план мирного урегулирования ситуации на армяно- азербайджанской границе

Пашинян пообещал скоро представить план мирного урегулирования ситуации на армяно- азербайджанской границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян представит план мирного урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, об этом написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«Очень скоро я представлю план мирного урегулирования приграничной ситуации. Я уверен, что это взаимовыгодное предложение, которое в короткие сроки может быть реализовано при поддержке международного сообщества», - написал Пашинян.


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