Азиатские индексы - 27-05-21
ТОКИО, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.33% и составил 28549.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.50% и составил 1911.02 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.43% и составил 3608.85 пункта, а HANG SENG снизился на 0.18% и составил 29113.20 пункта.
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