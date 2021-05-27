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Азиатские индексы - 27-05-21

Азиатские индексы - 27-05-21

ТОКИО, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.33% и составил 28549.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.50% и составил 1911.02 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.43% и составил 3608.85 пункта, а HANG SENG снизился на 0.18% и составил 29113.20 пункта.


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