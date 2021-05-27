Решение стрелять или нет принимает не политическое, а военное руководство: замначальника ГШ ВС

Политическое руководство Армении не отдавало приказа не стрелять по азербайджанским военнослужащим, вторгшимся на государственную территорию Республики Армения: решение стрелять или нет принимает военное руководство Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом 27 мая в беседе с журналистами сказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Эдуард Асрян.

«Политическое руководство подобных приказов не отдает. Приказ стрелять отдает военное руководство. Политическое руководство определяет направления и условия урегулирования. А вопрос о том, стрелять или не стрелять, обсуждаем и решение принимаем мы», - сказал Асрян.

На вопрос, в каком случае будет приказ стрелять, Асрян ответил, что при наличии соответствующих признаков, что противник уже пытается диктовать свои условия, обязательно будет применена военная сила, оружие и будут уничтожены все военнослужащие противника, которые находятся на территория Республики Армения.