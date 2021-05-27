Оперативно-тактическая ситуация на государственной границе Армении относительно напряженная

Оперативно-тактическая обстановка на государственной границе Республики Армения относительно напряженная. Как сообщает «Арменпресс», об этом 27 мая в беседе с журналистами заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Эдуард Асрян.

“Вооруженные силы Азербайджана пытаются проводить свои провокационные и силовые действия по нескольким направлениям. Подразделения наших Вооруженных сил, осуществляя контрмеры, пытаются вытеснить с нашей территории вражеские силы, которые проникли на территорию Республики Армения”, - сказал Асрян.

По словам заместителя начальника Генштаба ВС, напряженная обстановка на направлении озера Сев Лич-Веришенв Сюникской области, в ночь на 27 мая ситуация обострилась на Кутском направлении Гегаркуникской области.