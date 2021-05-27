По факту похищения ВС Азербайджана армянских военнослужащих с территории Армении возбуждено уголовное дело

По факту похищения Вооруженными силами Азербайджана армянских военнослужащих с территории Республики Армения Возбуждено уголовное дело. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает советник генерального прокурора Республики Армения Гор Абрамян.

“27 мая 2021 года Вооруженные силы Азербайджана на участке села Кут, расположенного на административной территории общины Варденис Гегаркуникской области, незаконно пересекли государственную границу Республики Армения и захватили 6 армянских военнослужащих. По факту о захвате 6 военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения, выполняющих инженерные работы на территории Республики Армения, в военной прокуратуре Севанского гарнизона возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 329, по пунктам 1, 2, 3 2 6 части 2 статьи 131 Уголовного кодекса Республики Армения.

Предварительное следствие по уголовному делу поручено 5-му гарнизонному следственному отделу СК Республики Армения”, - написал Гор Абрамян на своей странице в Facebook.

Ранним утром 27 мая на участке границы Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении 6 военнослужащих ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен. Предпринимаются все необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих.